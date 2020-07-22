Жалоба ООО «ТехСтройПартнер» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТехСтройПартнер» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта: стадион «Спартак», (вторая очередь) расположенного по адресу: г.Суздаль, ул. Гастева, д.1б.

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушение Закона о контрактной системе в сфере закупок,  а именно заказчиком не установлены штрафы для случая неисполнения исполнителем обязательств,  не имеющих стоимостного выражения.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «ТехСтройПартнер» обоснованной,  признать заказчика – Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и туризма» администрации города Суздаля  нарушившим требования части 8  статьи 34  Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать аукционной комиссии,  оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

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