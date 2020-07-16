Жалоба ООО «ТехСтройПартнер» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТехСтройПартнер» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в с. Гришино для нужд ГБУЗ ВО «Гороховецкая ЦРБ.

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит нарушение Закона о контрактной системе в сфере закупок, а именно заказчиком не установлены штрафы для случая неисполнения исполнителем обязательств, не имеющих стоимостного выражения.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «ТехСтройПартнер» обоснованной, признать заказчика – государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Облстройзаказчик» нарушившим требования части 8 статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.