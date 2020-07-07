Жалоба ООО «ТехСтройПартнер» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТехСтройПартнер» на положения документации об электронном аукционе на право заключить гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на выполнение работ «Текущий ремонт помещений учебного корпуса ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж» для создания центра цифрового образования детей «IT-куб» в рамках федерального проекта «Цифровая, образовательная среда» национального проекта «Образование»» для нужд ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж».

Заявитель считает, что аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок, а именно заказчиком в проекте контракта установлены не все надлежащие размеры штрафов, начисляемых исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, что приводит к неправомерному ограничению количества участников закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России сделала вывод, что каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что сформулированные заказчиком требования привели к нарушению принципов проведения закупок товаров для государственных (муниципальных) нужд, снизили потенциальную эффективность проводимых торгов вследствие необоснованного устранения потенциальных участников, в материалах дела отсутствуют и приняла решение о признании жалобы необоснованной.