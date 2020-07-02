Жалоба ООО «ТехСтройПартнер» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТехСтройПартнер» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в п. Сушнево-1, д.Иваново, д.Марково для нужд ГБУЗ ВО «Петушинская РБ».

Заявитель полагает, что заказчиком в проекте контракта по рассматриваемой закупке допущено нарушение частей 4, 8 статьи 34 Закона о контрактной системе в сфере закупок, выразившееся в том, что в проекте контракта установлены не все надлежащие размеры штрафов, начисляемых исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, а именно не установлены штрафы для случая неисполнения исполнителем обязательств, не имеющих стоимостного выражения.

Таким образом, заказчиком в проекте контракта установлены не все надлежащие размеры штрафов, начисляемых исполнителю за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы не обоснованной.