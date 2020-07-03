Жалоба ООО «ТехСтройПартнер» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ТехСтройПартнер» на положения документации об электронном аукционе на право заключить контракт на выполнение текущего ремонта на объекте «Ремонт автомобильной дороги «Проезд по с. Черсево» (от автомобильной дороги «Гусь-Хрустальный — Купреево» до амбулатории с. Черсево) Гусь-Хрустального района Владимирской области» для нужд муниципального образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) Владимирской области.

Заявитель полагает, что аукционная документация не содержит показатели, позволяющие определить соответствие закупаемой работы установленным заказчиком требованиям, в связи с чем потенциальным участникам закупки представляется возможным определить объем выполняемых работ в рамках исполнения контракта.

Изучив представленные пояснения и документы, комиссия сделала вывод, что каких-либо доказательств, свидетельствующих о том, что сформулированные заказчиком требования привели к нарушению принципов проведения закупок товаров для государственных (муниципальных) нужд, снизили потенциальную эффективность проводимых торгов вследствие необоснованного устранения потенциальных участников, в материалах дела отсутствуют и приняла решение о признании жалобы необоснованной.