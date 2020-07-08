Жалоба ООО «Технотрейд» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Технотрейд» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку оборудования компьютерного и периферийного для нужд ГКУ ВО «ЦЗН города Владимира».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Технотрейд» в связи с тем, что в заявке указаны показатели товара не в соответствии с требованиями документации об электронном аукционе.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Технотрейд» обоснованной, признать аукционную комиссию нарушившим требования части 4 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать аукционной комиссии и оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.