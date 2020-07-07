Жалоба ООО «СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «СТРОЙ ГАЗ СЕРВИС» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений гидроузла на руч. Белый у с.Беречино Кольчугинского района Владимирской области.

Заявитель считает, что аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно в составе документации о закупке частично отсутствует проектная документация, что делает невозможным формирование предложений для участников закупки.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о признании жалобы не обоснованной.

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