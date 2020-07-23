Жалоба ООО «Строительная фирма Спектр» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Строительная фирма Спектр» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству административно-хозяйственного корпуса на территории ГБУ «Владупрадор».

Заявитель полагает, что заявка участника ООО «Строительная фирма Спектр» признана несоответствующей требованиям документации о закупке.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Ариус-Н» обоснованной, предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок аукционной комиссии не выдавать в виду ранее выданного предписания по аналогичному делу.