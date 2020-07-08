Жалоба ООО «Система» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Система» на положения документации при проведении электронного аукциона на приобретение оборудования в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» для нужд ГБПОУ ВО «Ковровский колледж сервиса и технологий».

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит излишние и необоснованные требования к поставляемым товарам, а разъяснения положений документации представлены с нарушением норм действующего законодательства, так как установление в документации требований к поставляемым товарам, сужающим потенциальный выбор такого товара до одной модели, по сути, является указанием на товарный знак, что в свою очередь, приводит к ограничению конкуренции.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Система» не обоснованной в связи с тем, что доказательств, свидетельствующих о том, что содержащиеся в документации требования являются непреодолимыми для потенциальных участников размещения заказа заявителем жалобы не представлено.