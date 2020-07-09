Жалоба ООО «Система» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Система» на положения документации об электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на приобретение средств обучения и воспитания для обновления материально-технической базы в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» для нужд муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 города Коврова.

Заявитель полагает, что документация рассматриваемого электронного аукциона содержит излишние и необоснованные требования к поставляемым товарам, а разъяснения положений документации представлены с нарушением норм действующего законодательства в связи с тем, что на рынке не представлены модели, достоверно соответствующие каждому из представленных параметров, что позволяет предположить наличие единственной поставляемой модели, недоступной в свободной продаже. Соответственно, установление указанного перечня требований исключает конкуренцию.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Система» не обоснованной на основании того, что доказательств, свидетельствующих о том, что содержащиеся в документации требования являются непреодолимыми для потенциальных участников размещения заказа заявителем не представлено.