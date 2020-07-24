Жалоба ООО ПСК «Легион» признана частично обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО ПСК «Легион» на действия заказчика при проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия «Дом Семёнычева, кон. XIX- нач. XXв.» (Реконструкция) по адресу: Владимирская область, г. Гороховец, ул. Ленина, 17.

ООО ПСК «Легион» 18.06.2020 был подан запрос на разъяснение положений конкурсной документации.

В силу положений части 7 статьи 50 Закона о контрактной системе в сфере закупок, любой участник открытого конкурса вправе направить в письменной форме заказчику запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

Однако в противоречие с действующими нормами, ответ на запрос был размещен на электронной торговой площадке и в ЕИС только 29.06.202.

По мнению заявителя, указанные действия нарушают требования действующего законодательства и создают возможность ограничения конкуренции.

Рассмотрев имеющиеся в материалах дела документы, оценив доказательства сторон, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО ПСК «Легион» частично обоснованной, а заказчика – ГБУК ВО «Гороховецкий Историко-Архитектурный музей» нарушившим требования части 7 статьи 50 Закона о контрактной системе в сфере закупок. Предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчика не выдавать, так как допущенное нарушение не повлияло на результаты определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках осуществления данной закупки.