Жалоба ООО «ПИОНЕР» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ПИОНЕР» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на право заключить контракт на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги Бетонка – Черново на участке 4-6 км в Киржачском районе Владимирской области.

По мнению заявителя, аукционная комиссия незаконно отклонила его заявку по основанию – в заявке участника несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (Битумная эмульсия ЭБДК Б- 50 по показателю «содержание остаточного вяжущего» не может быть 51 согласно ГОСТ Р 55420-2013).

  ООО «ПИОНЕР» полагает, что им заявке указаны все конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе и дано согласие на поставку товара на условиях, предусмотренных документацией данного электронного аукциона.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «ПИОНЕР» обоснованной, признать заказчика – ГБУ ВО «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области» нарушившим требования части 4, части 5 статьи 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать аукционной комиссии,  оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

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