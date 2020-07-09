Жалоба ООО «Пион» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Пион» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку реабилитационного оборудования для инвалидов старше 18 лет для нужд ГБУСО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Кольчугинского района».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Пион» за непредоставление информации или предоставление (установление) недостоверной информации (в заявке не указаны конкретные показатели товара (переключение режимов), предусмотренной Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Пион» не обоснованной.