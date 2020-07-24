Жалоба ООО «Морис» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Морис» на положения  документации об электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений гидроузла на руч.Белый у с.Беречино Кольчугинского района Владимирской области» для нужд муниципального образования Раздольевское Кольчугинского района).

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев имеющиеся в материалах дела документы, оценив доказательства сторон, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Морис» не обоснованной.

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