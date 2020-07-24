Жалоба ООО «Морис» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Морис» на положения документации при проведении электронного аукциона на благоустройство территории МБУ «Петушинский РДК».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно заказчиком нарушаются положения статьи 64 Закона о контрактной в части предъявления излишних требований к составу заявки.

Рассмотрев имеющиеся в материалах дела документы, оценив доказательства сторон, Комиссия Владимирского УФАС России в действиях заказчика, утвердившего аукционную документацию при проведении закупки, нарушений не установила и приняла решение признать жалобу ООО «Морис» не обоснованной.