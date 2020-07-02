Жалоба ООО «Морис» признана частично обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Морис» на положения документации об электронном аукционе на право заключить муниципальный контракт на выполнение работ по строительству автодороги по ул. 2-я Алексеевская г. Александров Владимирской области (IV — этап) для нужд муниципального образования город Александров.

Заявитель полагает, что нарушения со стороны заказчика (в документации к электронному аукциону отсутствуют проект сметы контракта и протокол определения НМЦК) необоснованно ограничивают количество участников закупки, что нарушает законные интересы заявителя, связанные с невозможностью подать заявки на участие в аукционе.

Изучив представленные пояснения и документы Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Морис» частично обоснованной (в части несоответствия графика производства работ и графика оплаты выполненных работ Методике), признала заказчика нарушившим требования статьи 110.2 Закона о контрактной системе в сфере закупок Закона о контрактной системе в сфере закупок, вместе с тем, предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок в отношении заказчика, аукционной комиссии, оператора электронной площадки не выдавать, так как допущенные нарушения не повлияли на результаты закупки.