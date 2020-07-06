Жалоба ООО «МеталлМонтажСтрой» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «МеталлМонтажСтрой» на действия аукционной комиссии при проведении аукциона в электронной форме на поставку уличных хоккейных бортов и хоккейных ворот с сеткой (№ закупки 0328300032820000363), заказчик – администрация города Владимира.

По мнению заявителя, протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме заявка ООО «МеталлМонтажСтрой» была отклонена за несоответствие информации, предусмотренной требованиями документации о таком аукционе.

Анализируя представленные сторонами документы и сведения Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что требования к значениям показателей в совокупности с установленной заказчиком инструкцией участникам закупки документации об аукционе в электронной форме допускают двусмысленное толкование, носят необъективный характер, вводят в заблуждение участников закупки, не позволяя однозначно определить требования заказчика.

Также Комиссия отмечает, что указанные обстоятельства ввели аукционную комиссию в заблуждение, что привело к отклонению двух участников по идентичному основанию.

С учетом изложенного, рассматриваемая аукционная документация требует внесения соответствующих изменений в целях устранения нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок и приведения требований заказчика в соответствие Закона о контрактной системе в сфере закупок.

На основании изложенного Комиссия Владимирского УФАС России решила признать указанную жалобу необоснованной, вместе с тем признать заказчика нарушившим требования частей 1, 2 статьи 33, части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок. В отношении заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки выдать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.