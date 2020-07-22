Жалоба ООО «Мегаполис» признана обоснованной, заказчику выдано предписание

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Мегаполис» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по реконструкции здания поликлиники ГБУЗ ВО «Юрьев-Польский ЦРБ»: пристройка для размещения детского поликлинического отделения для нужд ГБУЗ ВО «Юрьев-Польская ЦРБ».

Заявитель полагает, что аукционная комиссия неправомерно признала не соответствующей и отклонила заявку общества по основанию — непредставление документов и информации, несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике аукциона.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Мегаполис» обоснованной, признать заказчика – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Юрьев-Польская ЦРБ» нарушившим требования частей 6,7 статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.