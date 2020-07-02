Жалоба ООО «Медстайл» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Медстайл» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку автомобилей скорой медицинской помощи, оснащенных медицинским оборудованием по классу «В», для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Станция скорой медицинской помощи г. Владимира».

Заявитель полагает, что в соответствии с протоколом рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе заявка была отклонена неправомерно и что заявка общества в полном объеме соответствовала требованиям документации об электронном аукционе и законодательству о контрактной системе в сфере закупок.

Изучив представленные пояснения и документы, комиссия Владимирского УФАС России решила вынести в отношении аукционной комиссии, оператора электронной площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.

Комиссия приняла решение признать заказчика ГБУЗ ВО «Станция скорой медицинской помощи г. Владимира» нарушившим требования частей 1, 2 статьи 33, пунктов 1, 2 части 1 статьи 64 Закона о контрактной системе в сфере закупок, а жалобу признать необоснованной.