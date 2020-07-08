Жалоба ООО «Медикэр» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Медикэр» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на лекарственный препарат (темозоломид) для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки по лекарственному обеспечению в 2020 году в соответствие с Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-ОЗ.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Медикэр» по следующему основанию: непредоставление информации или предоставление/установление недостоверной информации, предусмотренной законодательством о закупках.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Медикэр» не обоснованной.