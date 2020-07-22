Жалоба ООО «МАГНОЛИЯ» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «МАГНОЛИЯ» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку аппарата ультразвукового диагностического для нужд ГБУЗ ВО «Петушинская районная больница».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «МАГНОЛИЯ».

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «МАГНОЛИЯ» обоснованной, признать заказчика – государственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Петушинская районная больница» нарушившим требования частей 1,2 статьи 3 Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.