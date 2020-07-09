Жалоба ООО «ЛУК» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ЛУК» на положение документации при проведении электронного аукциона поставку катетера аспирационного для тромбэктомии для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Областная клиническая больница».

Заявитель полагает, что заказчиком установлены требования, которые можно применить только к закупкам машин и оборудования, которые требуют установки, наладки, монтажа и т.д. Предметом закупки указанного аукциона является одноразовый, стерильный, расходный материал, при поставке которого невозможно произвести «монтаж», «установку», «обучение лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара», кроме того основании анализа Технического задания, заявитель делает вывод, что под совокупность указанных характеристик, подходит продукция только одного производителя

На заседании Комиссии представитель заказчика пояснил, что заказчик вправе включать в аукционную документацию такие характеристики и требования к товару, которые отвечают его потребностям и необходимы для выполнения соответствующих функций. Указание в документации конкретных характеристик поставляемого товара предусмотрено законодательством о закупках. В данном случае в аукционной документации не был указан конкретный производитель подлежащей к поставке продукции. Помимо этого, указанным в техническом задании аукционной документации требованиям соответствует два производителя: GOODMAN (Япония) и iVascular (Испания).

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «ЛУК» не обоснованной.