Жалоба ООО «Лига» признана обоснованной, заказчику выдано предписание

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Лига» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству административно-хозяйственного корпуса на территории ГБУ «Владупрадор».

Заявитель считает, что в соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона заявка участника ООО «Лига» признана несоответствующей требованиям документации о закупке и незаконно отклонена.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Лига» обоснованной, признать аукционную комиссию нарушившей требования частей 6,7 статьи 69 Закона о контрактной системе в сфере закупок и выдать аукционной комиссии, оператору электронной торговой площадки предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.