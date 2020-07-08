Жалоба ООО «Лаборатория Инновационных Решений» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Лаборатория Инновационных Решений» на положения документации при проведении электронного аукциона на поставку электронно – вычислительной техники и интерактивного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды для нужд Управления образования администрации города Владимира.

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно в техническом задании установлено «наличие русскоязычного сайта поддержки: требуется (в качестве конкретных показателей участник-закупки указывает адрес сайта в сети Интернет).»

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Лаборатория Инновационных Решений» не обоснованной.