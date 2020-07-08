Жалоба ООО «ЛАБ-СТ» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «ЛАБ-СТ» на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения с международным непатентованным наименованием: Цитиколин, Холина альфосцерат, Мельдоний.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «ЛАБ-СТ» по следующему основанию: несоответствие информации, предусмотренной законодательством о закупках и требованиям документации аукциона (в заявке заявителя показатели товара не соответствуют (лекарственная форма).

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «ЛАБ-СТ» не обоснованной в связи с тем, что в действиях заказчика, утвердившего аукционную документацию при проведении данной закупки, нарушений не установлено.