Жалоба ООО «Ирбис» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Ирбис» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку лекарственных препаратов ЖНВЛП для обеспечения отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки для нужд ГБУЗ ВО «Киржачская РБ» на 2020г.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Ирбис» по следующему основанию: в заявке участника установлено несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (в одном из пунктов заявки заявителя показатели товара не соответствуют по лекарственной форме).

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Ирбис» не обоснованной.