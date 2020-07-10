Жалоба ООО «Ирбис» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Ирбис» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по строительству объекта: стадион «Спартак», (вторая очередь) расположенного по адресу: г.Суздаль, ул. Гастева, д.1б.

Заявитель полагает, что согласно приложению № 4 к государственному контракту график выполнения строительно-монтажных работ не заполнен. В силу части 2 методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и графика оплаты выполненных работ срок выполнения работ должен устанавливаться исходя из соблюдения строгой технологической последовательности работ. Между тем, в графике в качестве начала выполнения всех этапов выполнения работ указано – «с даты заключения контракта», игнорируя технологическую последовательность работ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит признать жалобу обоснованной, обязать заказчика привести документацию о закупке в соответствии с законодательством, провести внеплановую проверку.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение о признании жалобы необоснованной.