Жалоба ООО «Фирма Медполимер» признана необоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Фирма Медполимер» на положения документации при проведении запроса котировок в электронной форме на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения, заказчик – ГБУЗ ВО «Областная детская клиническая больница».

Заявитель полагает, что требования заказчика, установленные к лекарственному препарату в аукционной документации, являются необоснованными, так как в соответствии с Законом о контрактной системе в сфере закупок закупка лекарственных средств должна осуществляться исключительно по международному непатентованному наименованию (МНН).

Основными «техническими характеристиками» лекарственного препарата являются МНН, лекарственная форма (форма выпуска) и дозировка препарата.

Заявитель указывает, что лекарственные препараты с одинаковыми МНН, взаимозаменяемыми лекарственными формами, взаимозаменяемыми дозировками и разными торговыми наименованиями следует относить к взаимозаменяемым препаратам. Иные характеристики не влияют на терапевтические свойства лекарственных средств.

Изучив представленные пояснения и документы, комиссия сделала вывод, что под совокупность установленных заказчиком требований подпадают лекарственные препараты нескольких производителей, что подтверждается регистрационными удостоверениями.

Кроме того, отсутствие ограничения количества участников закупки подтверждает факт подачи двух заявок от участников аукциона. Таким образом, по мнению комиссии, описание объекта закупки не противоречит требованиям, установленным законодательством о контрактной системе, что позволяет принять решение о признании жалобы необоснованной.