Жалоба ООО «Эльбрус Девелопмент» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Эльбрус Девелопмент» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в населенном пункте пос. Тасинский Гусь-Хрустального района Владимирской области.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Пион» за непредоставление информации или предоставление (установление) недостоверной информации (в заявке указаны не соответствующие конкурсной документации показатели товара (коэффициент пульсации светового потока), предусмотренной Федеральным законом №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Эльбрус Девелопмент» не обоснованной.