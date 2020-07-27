Жалоба ООО «Атлантикпро» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Атлантикпро» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по объекту: «Реконструкция здания «Вспомогательный корпус-стационар» для создания информационно-вычислительного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ»».

По мнению заявителя, аукционная документация составлена с нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок, а именно аукционная документация содержит в своем составе требования по поставке оборудования, технологически и функционально не связанного с предметом закупки — «Реконструкция здания «Вспомогательный корпус-стационар» для создания информационно-вычислительного центра ФГБУ «ВНИИЗЖ»».

Рассмотрев имеющиеся в материалах дела документы, оценив доказательства сторон, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Атлантикпро» не обоснованной.