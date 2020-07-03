Жалоба ООО «Атлантикпро» признана частично обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Атлантикпро» на положения документации при проведении электронного аукциона на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт гидротехнических сооружений гидроузла на руч. Белый у с.Беречино Кольчугинского района Владимирской области, начальная (максимальная) цена контракта: 23 264 730,00 рублей.

По мнению заявителя, аукционная документация по рассматриваемой закупке составлена с нарушениями действующего законодательства в сфере осуществления государственных закупок в частности заказчиком неправомерно установлены в документации и извещении ограничения «участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации», что нарушает пункт 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Рассмотрев требования аукционной документации по рассматриваемой закупке, Комиссия установила, что в извещении установлены ограничения относительно участников закупки: закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций. К участию в закупке допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально-ориентированные организации.

Ограничения об участии в закупке субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций установлены также в пункте 52 Информационной карты электронного аукциона.

Вместе с тем в соответствии с положениями Закона о контрактной системе в сфере закупок заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать миллионов рублей;

Как было указано выше начальная (максимальная) цена контракта составляет 23 264 730,00 рублей.

Таким образом, заказчиком неправомерно установлены в документации и извещении ограничения «участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации», что нарушает пункт 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок.

Следовательно, довод заявителя нашел свое подтверждение.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России решила признать указанную жалобу частично обоснованной, признать заказчика нарушившим требования пункта 1 части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе в сфере закупок, в отношении заказчика, уполномоченного органа, оператора электронной площадки выдать предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.