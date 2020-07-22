Жалоба ООО «Ариус-Н» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Ариус-Н» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку медицинского оборудования (ультразвуковой гармонический скальпель).

Заявитель полагает, что аукционная комиссия неправомерно признала не соответствующей и отклонила заявку общества по основанию — непредставление документов и информации, несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ООО «Ариус-Н» не обоснованной.