Жалоба ООО «Акцентмед» признана обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Акцентмед» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения МНН Магния сульфат, Глицин, Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Акцентмед» в связи с тем, что в заявке участника несоответствие информации требованиям документации об электронном аукционе (показатели товара не соответствуют (остаточный срок годности)).

Рассмотрев имеющиеся в материалах дела документы, оценив доказательства сторон, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ООО «Морис» обоснованной, но предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выдавать ввиду ранее выданного по результатам проведения внеплановой проверки.