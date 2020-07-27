Жалоба ИП «П…» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ИП «П…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, по программе переподготовки по профессии «Менеджер по персоналу».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке участника ИП «П…» признав заявку несоответствующей требованиям документации о закупке.

Рассмотрев имеющиеся в материалах дела документы, оценив доказательства сторон, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу ИП «П…» не обоснованной.