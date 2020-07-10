Жалоба ИП«Х…» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу ИП «Х…» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку электрокардиографа 12 (двенадцати) канального для нужд ГБУЗ ВО «Селивановская ЦРБ».

Заявитель считает, что аукционная комиссия нарушила требования Закона о контрактной системе в сфере закупок, неправомерно признав заявку заявителя не соответствующей.

Изучив представленные пояснения и документы, Комиссия Владимирского УФАС России приняла решение признать жалобу ИП «Х…» не обоснованной.