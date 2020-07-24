Жалоба АО «Ольвия» признана не обоснованной

Владимирское УФАС России рассмотрело жалобу АО «Ольвия» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку изделий медицинского назначения (набор для введения инсулина амбулаторный) для оказания социальной услуги по обеспечению изделиями медицинского назначения граждан, проживающих на территории Владимирской области и имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг в соответствии с Федеральным законом № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в 2020 году для нужд Департамента здравоохранения Владимирской области.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно признала соответствующими требованиям аукционной документации и законодательства о контрактной системе в сфере закупок заявку другого участника, указав на то, что по имеющимся у общества сведениям товар, предложенный к поставке этим участником не может считаться «соответствующим» требованиям заказчика, следовательно, заключение контракта на поставку такого товара и его исполнение приведет к невозможности реализации потребности Заказчика, а так же к несоответствию данного товара требованиям Технического задания.

Рассмотрев имеющиеся в материалах дела документы, оценив доказательства сторон, Комиссия Владимирского УФАС России признала жалобу АО «Ольвия» не обоснованной,