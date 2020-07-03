Земля рядом с александровской свалкой отравлена тяжелыми металлами

Земли сельхозназначения, прилегающие к городской свалке Александрова, загрязнены тяжелыми металлами. Таковы результаты экспертиз, проведенных сотрудниками регионального управления Россельхознадзора. Сотрудники ведомства проверили земельный участок после обращения инициативной группы граждан. Во время рейда специалисты осмотрели участок вдоль восточной и юго-восточной границы, на площади примерно 0,9 гектара. На месте обнаружили подтопление и захламление земель мусором с полигона ТБО. Водоотводная канава переполнена стоками со свалки.

Эксперты отобрали восемь образцов почвы.

В лаборатории выявили превышение норматива тяжелых металлов, а именно подвижной формы меди от 3% до 61%. В ведомстве полагают, что компания «Экоресурс», эксплуатирующая свалку, не предпринимает мер по защите земель от загрязнения. По факту нарушений проводится административное расследование. Ранее «Призыв» сообщал о том, что суд запретил возить московский мусор в Александров.

Ольга Ефремова

Фото: need4study.com