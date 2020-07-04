Здравоохранение Владимирской области может возглавить чиновница из Подмосковья

Региональный департамент здравоохранения может возглавить Елена Утёмова, директор Центра медицинской инспекции Министерства здравоохранения Московской области. Именно ее кандидатуру рекомендовала конкурсная комиссия после очного собеседования. Всего на конкурс заявились девять человек. До второго очного этапа дошли четверо из них: главврач Владимирского дома ребенка Лариса Горячева, заместитель директора дирекции Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии Министерства здравоохранения РФ Олег Черняховский, главный врач Родниковской ЦРБ Ивановской области Светлана Москвина и собственно Елена Утёмова.

— Конкурсная комиссия в ходе второго этапа отборочного тура провела с кандидатами собеседование. В частности, были затронуты пути решения таких важных проблем здравоохранения, как укрепление кадрового потенциала отрасти, реализация приоритетных национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», повышение квалификации медицинских специалистов, развитие материально-технической базы учреждения здравоохранения и ряд других, — сообщает пресс-служба «Белого дома». — В результате собеседования и последующего обмена экспертными мнениями комиссия рекомендовала губернатору кандидатуру Елены Утёмовой при назначении на должность главы департамента здравоохранения Владимирской области.

Кандидатуру осталось утвердить губернатору.

Елена Утёмова окончила Пермский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело» и клиническую ординатуру Кировского государственного медицинского института по специальности «Внутренние болезни». В ее послужном списке значатся ведущие посты в Министерстве здравоохранения Кировской области, медицинских организациях Чувашии и Пермского края. Последнее время Елена Утёмова строила карьеру в Московской области.

Облздрав остался без руководителя 25 мая этого года. Алексей Мозалёв, занимавший этот пост около 2,5 лет, ушел по собственному желанию. Чиновник сейчас работает в Минздраве Нижегородской области. Обязанности директора департамента все это время исполняла Юлия Арсенина.

Елена Пляскина

Фото предоставлены пресс-службой администрации Владимирской области