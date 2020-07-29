Здание кинотеатра сгорело ночью в Вязниках

Крупный пожар произошел минувшей ночью в Вязниках. На улице Советской полыхало здание бывшего кинотеатра «Россия». Сообщение о пожаре поступило в 21.49. Однако из-за того, что вызов был поздним, к моменту приезда пожарных расчетов здание уже было полностью охвачено огнём.

Площадь пожара составила 1200 кв. метров.

В 23.35. пожар был локализован, в 00.25 было ликвидировано открытое горение. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области. Причина пожара устанавливается. На месте работает испытательная пожарная лаборатория. Предварительная причина — поджог. Пожарные зафиксировали множественные очаги горения.

Днем ранее крупный пожар сотрудники МЧС тушили во Владимире. На улице Электрозаводской горело складское помещение мебельного производства. Об этом «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимирской области

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