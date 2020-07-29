Завернутый в плёнку труп обнаружили в овраге у гаражей

Тело мужчины обнаружили в овраге у одного из гаражных кооперативов во Владимире 20 июля. Труп был завернут в плёнку. Сотрудники уголовного розыска регионального УМВД задержали двоих подозреваемых — 41-летнего и 32-летнего мужчин. Первый, согласно версии следствия, решил убить своего бывшего работодателя. Он посчитал, что тот не выплатил ему зарплату в должном объеме. Подозреваемый попросил помочь своего знакомого. Вместе они приехали разобраться с бывшим работодателем.

— Между ними произошел конфликт, в результате которого потерпевшему обвиняемые нанесли удары кирпичом и металлической трубой по голове, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области. — Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Владимирской области по признакам преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Ранее «Призыв» сообщал, что 15-летнего подростка застрелили на территории рыбхоза. Охранник так попытался остановить браконьеров. В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Елена Пляскина

Фото «Призыва»