Защитный бокс для пациентов с COVID-19 получила станция скорой помощи

Владимирская станция скорой медицинской помощи получила спецоборудование для транспортировки пациентов с коронавирусом. Это специальный защитный бокс Lamsystems X-BIO. Применение такого оборудования обеспечивает полностью герметичное пространство, безопасность и охрану пациентов и медицинского персонала, а также исключает утечку опасных биологических веществ, сообщил и.о. главного врача станции скорой медицинской помощи г. Владимира Георгий Жуков.

Спецоборудование закуплено за счёт областного бюджета.

В ближайшее время сотрудники экстренной службы будут обучены правилам эксплуатации защитного бокса. После каждого применения спецоборудования предусмотрена его полная санитарная обработка, уточняет пресс-служба облздрава.

Ранее «Призыв» рассказывал, что в одной из владимирских школ родителей просят скинуться на обеззараживающую технику, так называемые рециркуляторы воздуха.

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области