Закончился Петров пост. Верующие ждут Успенский

Сегодня для православных закончилось первое летнее продолжительное воздержание — Петров пост. В этом году он длился с 15 июня по 11 июля. Уже накануне, после вечерней литургии, разрешено было употреблять мясо и другие скоромные продукты, в том числе молоко и яйца. Разговение при выходе из поста должно проходить плавно, предупреждают в церкви, поэтому налегать на еду сразу не стоит. Но период свободного вкушения пищи скоро закончится. На очереди Успенский пост. Он начнётся 14 августа и продлится две недели.

Всего в православном календаре значатся 4 многодневных поста. Петров пост посвящен памяти апостольскому служению Петра и Павла. Они были одними из главных учеников Иисуса Христа. Послания апостолов содержатся в Евангелии, на учении которого и стоит православная церковь.

— Петров пост каждый год имеет разную продолжительность. Бывает больше месяца или меньше. Начинается он через неделю после Троицы, — говорит священник Аркадий Маковецкий, руководитель миссионерского отдела Владимирской епархии. — В Петров пост не ведутся какие-то специальные службы, как в Великий пост. Мы просто отмечаем традиционные праздники — Боголюбской иконы Божией Матери, Владимирской иконы Богоматери, Рождество Иоанна Крестителя…

Ближайшие даты праздников — день памяти преподобного Сергия Радонежского (18 июля), Казанской иконы Божией Матери (21 июля), князя Владимира и крещение Руси (28 июля).

В августе начнется Успенский пост. В отличие от Петрова поста, когда рыбу можно есть почти каждый день, он очень строгий, хотя и короткий. Пост установлен в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы. Всего же в церковном календаре насчитывается около 200 постных дней.

По благословению священнослужителей не соблюдать пост можно детям, беременным и кормящим женщинам, военным, путешествующим, людям, занятым на тяжелой физической работе, а также тяжелобольным.

Ранее «Призыв» рассказывал, как жители Владимирской области встретили Троицу.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»