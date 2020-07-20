Закончи шахматную поговорку

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Считается, что эта игра способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. Сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира. Кстати, название игры происходит из персидского языка: шах мат — властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в IX-X веках. Сейчас почти в каждом российском городе есть шахматный клуб (иногда их несколько), в котором собираются почитатели этого вида спорта. У них есть свои ритуалы и традиции, а также свой язык. Вот попробуйте в этом тесте закончить шутливые поговорки, распространенные среди шахматистов.

Коня имей… …да гнать не спеши …да ходи им скорей …да владеть им умей Правильно! Неправильно! - На ферзя надейся… …а за пешками присматривай …а защиту выстраивай …а сам не плошай Правильно! Неправильно! - Видит око… …а руки не дотягиваются …а ум ещё дальше …да зуб неймет Правильно! Неправильно! - Лучше пешка на доске… …чем ферзь в мечте …чем ферзь в рукаве …чем ферзь в руке Правильно! Неправильно! - Век играй… …да не заигрывайся …век теорию изучай …а гроссмейстером не станешь Правильно! Неправильно! - Семь раз примеряй… …а один раз ходи …а брать не спеши …а на часы поглядывай Правильно! Неправильно! - Много шахов… …а мат один …а ходов еще больше …да не каждый для тебя Правильно! Неправильно! - Видишь хороший ход – обожди… …поспешишь – людей насмешишь …сделаного не воротишь …найди тот, что получше Правильно! Неправильно! - По дебюту встречают… …потом по голове доской поучают …по эндшпилю провожают …и никуда не пущают Правильно! Неправильно! - Сыграно, что пролито… …не подотрешь …не разгребешь …назад не воротишь Правильно! Неправильно! - Нажмите "Поделиться", чтобы увидеть ваши результаты! Facebook Facebook Просто скажите нам, кто вы, чтобы увидеть ваши результаты! Показать мои результаты >> Закончи шахматную поговорку Я набрал %%score%% из %%total%% Поделитесь своими результатами Facebook Facebook