Закончи шахматную поговорку

Уже много лет, начиная с 1966 года, во всем мире 20 июля отмечают Международный день шахмат. Считается, что эта игра способствует развитию памяти, умственных способностей, творческого и логического мышления. Сегодня шахматы как вид спорта признаны в 107 странах мира. Кстати, название игры происходит из персидского языка: шах мат — властитель умер. Родиной шахмат является Индия. Там в V веке появилась предшественница шахмат — игра чатуранга. На Руси шахматы появились примерно в IX-X веках. Сейчас почти в каждом российском городе есть шахматный клуб (иногда их несколько), в котором собираются почитатели этого вида спорта. У них есть свои ритуалы и традиции, а также свой язык. Вот попробуйте в этом тесте закончить шутливые поговорки, распространенные среди шахматистов.
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Забавно)