Загородный парк построит новую площадку для отдыха на воде

Благоустройство в Загородном парке Владимира началось с самой большой территории. Повсюду покосили траву, высадили цветы, подкрасили детскую площадку, подлатали лестницу и беседку у озера Мелкое. Администрация парка мечтает полностью обновить площадку для отдыха на воде. Из-за коронавируса почти на два месяца сдвинулось открытие парков, а платные услуги вводить пока не разрешают. Поэтому денег на масштабные работы пока нет. Все надежды на спонсоров.



— У нас есть потенциальные партнеры, которые готовы заняться очисткой озера, построить новый пирс и запустить на воду катамараны. В течение пяти лет катание на воде было любимым видом отдыха посетителей парка. Но всё оборудование устарело, нужно новое, — рассказывает директор Загородного парка Светлана Мартыненко.

В озере Мелкое нужно вычистить ряску с поверхности и ил со дня. Нужно специальное оборудование.

На этом водоеме, считает директор, можно сделать отличный пляж для отдыха семей с детьми. Глубина водоема небольшая, позволяет купаться и малышам.

Прокатная база велосипедов, самокатов и аттракционы готовы к работе. Но пока нет разрешения от Роспотребнадзора. Та же история и с шашлыковой зоной. Но народ туда всё равно захаживает, администрация парка никого не гоняет.



О том, какое благоустройство в этом году ведется в парке «Добросельский», можно посмотреть в коротком видео «Призыва».

Анна Тумановская

Фото «Призыва»