Зафиксирован минимальный прирост заболевших COVID-19 с конца апреля

Во Владимирской области зафиксирован минимальный прирост заболевших коронавирусом с 30 апреля. Сегодня положительные тесты на COVID-19 получили 35 пациентов. Ровно столько инфицированных было почти три месяца назад. Общее число переболевших и болеющих коронавирусом составило 5333 человека.

Больше всего новых случаев в областном центре. За сутки Владимир добавил 5 человек в статистику распространения болезни. 7 человек заразились в Коврове, 5 — в Александрове, 4 — в Юрьеве-Польском. 3 положительных теста пришли жителям Мурома и Собинки. По 2 — в Меленки, Петушки, Кольчугино и Радужный.

За сутки положительные тесты получили жители 10 районов области.

Выздоровели за время пандемии 4774 человека. В том числе за сутки закрыли больничный 99 пациентов. 116 жителей области не пережили осложнений, вызванных инфекцией. За 24 часа зафиксировано 3 летальных исхода.

Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирусом мог переболеть каждый десятый житель региона. Такие выводы можно сделать из результатов исследований популяционного иммунитета. Данные публикуются на сайте регионального Центра гигиены и эпидемиологии. Согласно приведенной таблице тест на антитела сдали 3067 человек.

Полина Тарбеева

Фото: tass.ru