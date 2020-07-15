Заболеваемость коронавирусом упала до минимальных показателей со Дня Победы

Во Владимирской области зафиксированы 42 новых случая заражения коронавирусом, сообщило региональное управление Роспотребнадзора. Так мало заболевших последний раз было 9 мая. На протяжении 16 дней подряд порог заболеваемости не превышает пятидесяти человек. Среднесуточный прирост заболевших за неделю упал до 44.

Общее число носителей вируса – 5 048 человек.

Больше всего заразившихся во Владимире. За сутки 6 новых случаев инфицирования. И 880 пациентов с COVID-19 за время пандемии. На втором месте в таблице распространения вируса — Гусь-Хрустальный. Но в городе стекольных дел мастеров снова положительные тесты на коронавирус никто не получил. Заболевших — 746 человек.

7 случаев заражения отмечены в Петушках, 6 — в Коврове, по 5 заболевших добавили Юрьев-Польский и Судогда, по 4 человека инфицированы за сутки в Меленках и Александрове. 3 человека заболели в Собинке, 2 — в Кольчугино. За 24 часа положительные тесты пришли жителям 9 районов области.

Выздоровели от коронавируса 4 113 человек. В том числе за сутки закрыли больничный 148 пациентов с COVID-19. Не пережили опасную инфекцию 96 жителей области. Сегодня зафиксированы 2 летальных исхода.

Ранее «Призыв» сообщал, что коронавирусом мог переболеть каждый десятый житель области.

Полина Тарбеева

Фото РИА «Новости»