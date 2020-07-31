Заблудившегося грибника с маленьким ребенком вывели из леса

Накануне в лесах Петушинского района заблудились 53-летний мужчина и 5-летний ребенок. К счастью, грибников удалось оперативно разыскать. К поискам сразу же подключились сотрудники местного лесничества, ГИБДД и органов местного самоуправления, спасатели. На место также выехали волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Было установлено, что мужчина и ребёнок уехали за грибами на автомобиле в первой половине дня.

Телефон в лес они не взяли, машину оставили на дороге.

— Отсутствие возможности связаться с ними значительно осложняло ход поисковых работ, — отмечает пресс-служба ГУ МЧС России по Владимирской области.

Тем не менее через несколько часов сотрудники лесничества нашли потерявшихся и эвакуировали их из леса.

Спасатели вновь обращаются к жителям региона с настоятельной просьбой тщательно готовиться к походу в лес даже на незначительный промежуток времени. С собой должен быть заряженный мобильный телефон, минимальный запас еды и воды, теплая одежда, при необходимости лекарства. А вот пожилым людям и детям ходить в лес не рекомендуется.

— Если вы поняли, что заблудились, следует незамедлительно сообщить об этом по номерам 112 и 101, при этом постараться максимально точно вспомнить, откуда вошли в лес, в каком направлении и на какое расстояние ушли. Инструкции сотрудников правоохранительных органов, лесничих, спасателей и поисковиков в ходе поисковых работ следует выполнять неукоснительно, — рекомендуют сотрудники ГУ МЧС России по Владимирской области.

С начала этого года в полицию поступило более 90 сообщений о пропавших в лесах людях. Ранее «Призыв» рассказывал о том, что искать пропавших помогают лошади.

Ольга Ефремова

Фото: 1line.info