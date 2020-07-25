За сутки зафиксирован 31 случай коронавируса

Во Владимирской области продолжает снижаться число новых случаев коронавируса. За сутки положительные тесты на COVID-19 получил 31 человек, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Последний раз такие низкие показатели были в конце апреля, когда общее число носителей вируса было меньше 500. Сейчас оно в 10 раз больше. Диагноз за время пандемии поставлен 5433 пациентам.

Коэффициент распространения инфекции составляет 0,81.

Больше всего инфицированных во Владимире. За 24 часа областной центр добавил 5 человек в статистику распространения инфекции. В общей сложности в городе положительные тесты на коронавирус получили 934 жителя.

5 человек заразились в Коврове, по 4 — в Петушках, Александрове и Юрьеве-Польском, по 3 положительных теста пришли жителям Мурома и Радужного. По 1 инфицированному в Суздальском, Собинском и Вязниковском районах. Всего за сутки диагноз коронавирус поставлен жителям 10 муниципальных образований.

Выздоровели от COVID-19 5103 человека. В том числе за сутки закрыли больничный 82 пациента. Не пережили болезнь 123 жителя региона. За 24 часа подтвердили 2 летальных исхода. Активными носителями вируса на данный момент являются 207 человек.

На этом фоне в регионе продолжают снимать режим ограничений. Накануне Владимирская область официально перешла ко второму этапу снятия карантинных мер. Какие ограничения уже отменили на этой неделе, читайте в материале «Призыва».

Полина Тарбеева

Фото: ria.ru