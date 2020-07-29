За сутки во Владимире выявлен только один заболевший COVID-19

Число новых случаев коронавируса во Владимирской области продолжает снижаться. За минувшие сутки в регионе положительные тесты на COVID-19 получили 25 человек. Еще на одного меньше, чем днем ранее, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Владимир не просто перестал лидировать по числу инфицированных за сутки, но и показал наименьший прирост за последние 24 часа — один заболевший.

Один инфицированный зарегистрирован также в Судогодском районе. Больше всего заболевших зафиксировано в Гусь-Хрустальном районе и Гороховце. В статистику распространения инфекции там добавилось по 4 человека.

За сутки в регионе выявлены 25 новых случаев COVID-19.

В Вязниковском районе заразились 3 человека. Такая же цифра у Суздальского и Ковровского районов. По 2 новых случая инфицирования отмечено в Муромском, Меленковском и Кольчугинском районах. Таким образом, за сутки коронавирус подтвердили у жителей 10 районов области. Днем ранее число муниципальных образований, где выявляются новые случаи заболевания, было меньше — 6.

Владимирская область продолжает возвращаться к нормальной жизни. Многие ограничения уже отменили. Так, официально разрешили работать и учреждениям дополнительного образования для детей. Кружки, студии и центры во Владимирской области могут снова открыться.

Ольга Ефремова

Фото: mybryansk.ru