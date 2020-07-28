За покупку алкоголя детям накажут рублем

Депутаты Законодательного Собрания Владимирской области приняли в первом чтении закон об административной ответственности нарушителей, которые покупают алкоголь несовершеннолетним. Штрафы достаточно высокие — от 3 до 5 тысяч рублей. Инициатором такого решения выступил прокурор области Игорь Пантюшин. Поводом стала тревожная статистика происшествий с участием подростков.

Во Владимире и ряде других территорий региона за два последних года отмечен рост преступлений и правонарушений, совершаемых подростками в состоянии алкогольного опьянения. В городской комиссии по делам несовершеннолетних за употребление пива и спиртосодержащей продукции было поставлено на учет 375 юных владимирцев. При этом к административной ответственности за продажу спиртного несовершеннолетним привлечено всего 30 лиц. По мнению прокуратуры, существуют иные источники «приобщения» подростков к этой вредной привычке. Несовершеннолетние просят купить спиртное прохожих или соседей.

Депутаты утвердили штрафы для нарушителей.

— Покупка спиртного для детей пока позволяет обойти действующий закон. Но она не менее опасна для общества, чем продажа. Все это ведет к возникновению у подростков вредных привычек и даже алкогольной зависимости, провоцирует правонарушения и в целом негативно отражается на развитии подрастающего поколения, — говорит депутат ЗС Александр Нефедов.

На сегодняшнем заседании этот вопрос приняли без обсуждения. Механизм действия его пока не проработан. Предполагается, что за этим будут следить правоохранительные органы, те же участковые во время патрулирования могут обнаружить такие случаи. И теперь таких «сердобольных» взрослых ждет штраф.

Ранее депутатам Законодательного Собрания удалось наложить запрет на работу алкомаркетов, так называемых «наливаек», в жилых домах и дворовых территориях.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»